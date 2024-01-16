Сафиуллин пробился во второй раунд Открытого чемпионата Австралии

Россиянинне преодолел первый круг Australian Open, который проходит в Мельбурне (Австралия).

На старте соревнований россиянин со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7 уступил голландцу Таллону Грикспору. Теннисисты провели на корте 3 часа 50 минут.

Сафиуллин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

У Грикспора 14 эйсов и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Грикспор сыграет с французом Артюром Фисом. Встреча состоится 17 января.

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Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.