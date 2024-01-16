ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января
  • 08:32
    • Касаткина стартовала с победы на Australian Open
    Все новости спорта

    Сафиуллин пробился во второй раунд Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин не преодолел первый круг Australian Open, который проходит в Мельбурне (Австралия).

    Роман Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин

    На старте соревнований россиянин со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7 уступил голландцу Таллону Грикспору. Теннисисты провели на корте 3 часа 50 минут.

    Сафиуллин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.

    У Грикспора 14 эйсов и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из семи.

    В следующем раунде Грикспор сыграет с французом Артюром Фисом. Встреча состоится 17 января.

    Все прогнозы на Australian Open

    Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поединок будет скудным на голы
  • Таиланд — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Победная серия «Магнитки» не прервется в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры