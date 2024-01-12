Полина Кудерметова не вышла в основную сетку Australian Open

Полина Кудерметова Фото: globallookpress.com
Кудерметовой не удалось пробиться в основную сетку турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Кудерметова выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.
На счету Ферро одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
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Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. У женщин действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко.