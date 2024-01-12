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    Полина Кудерметова не вышла в основную сетку Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Полина Кудерметова
    Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Фионе Ферро в решающем матче квалификации Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

    Полина Кудерметова
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    Полина Кудерметова

    Кудерметовой не удалось пробиться в основную сетку турнира. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

    Кудерметова выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.

    На счету Ферро одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

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    Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января. У женщин действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко.

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