Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
В матче второго круга Касаткина одержала волевую победу над Анной Калинской — 5:7, 6:4, 7:5.
Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.
Во втором сете Калинская вела со счетом 4:0, но из-за повреждения не смогла воспользоваться столь внушительным преимуществом.
Дарья выполнила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. Анна взяла на приеме 8 геймов.
Следующей соперницей Касаткиной станет немка Лаура Зигемунд, которая ранее выиграла у Людмилы Самсоновой.