ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо Вернер«Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше
  • 15:11
    • «Адмирал» проиграл шестой матч кряду, уступив «Авангарду»
  • 14:56
    • «Локомотив» подписал Салтыкова
    Все новости спорта

    Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Анна Калинская
    Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого составляет 922 тысячи долларов.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    В матче второго круга Касаткина одержала волевую победу над Анной Калинской — 5:7, 6:4, 7:5.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.

    Во втором сете Калинская вела со счетом 4:0, но из-за повреждения не смогла воспользоваться столь внушительным преимуществом.

    Дарья выполнила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. Анна взяла на приеме 8 геймов.

  • Надаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг
  • В теннисе завершилась первая неделя нового сезона
  • 08/01/2024

    • Следующей соперницей Касаткиной станет немка Лаура Зигемунд, которая ранее выиграла у Людмилы Самсоновой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Атака будет превалировать над обороной
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.86
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры