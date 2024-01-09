Кудерметова победила Крюгер на старте турнира в Аделаиде

Россиянка, являющаяся 16-й ракеткой мира, пробилась во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).

Кудерметова со счетом 6:2, 7:5 одолела американку Эшлин Крюгер. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 38 минут.

Кудерметова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

У Крюгер 2 подачи навылет и четыре двойные ошибки, а также ни одного сделанного брейка.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).

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Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января.