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    Кудерметова победила Крюгер на старте турнира в Аделаиде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова, являющаяся 16-й ракеткой мира, пробилась во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Кудерметова со счетом 6:2, 7:5 одолела американку Эшлин Крюгер. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 38 минут.

    Кудерметова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

    У Крюгер 2 подачи навылет и четыре двойные ошибки, а также ни одного сделанного брейка.

    В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).

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    Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января.

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