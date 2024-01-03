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    Циципас: Я вылечился. Для меня дела идут хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своем самочувствии после перенесенной травмы.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Я вылечился. Для меня дела идут хорошо. Несколько недель назад сомневался, буду ли готов, но сейчас я вполне уверен, что двигаюсь в правильном направлении, что хорошо.

    Этот отрезок сезона для меня очень много значит, и я очень хочу быть как можно более здоровым. У меня было несколько взлётов и падений. Это нормально для любого профессионального спортсмена, но важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе утонуть во всем этом.

    Я делал всё правильно, использовал правильную тактику, чтобы вернуться в форму, и прикладываю максимум усилий каждый день», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

    Отметим, что сейчас Циципас является шестой ракеткой мира.

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