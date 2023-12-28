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    Джокович высказался, считает ли себя величайшим теннисистом в истории

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли он себя величайшим теннисистом в истории.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «На этот вопрос есть три варианта ответа.

    Первый: я — лучший. Если мы будем считать так, кто-то обязательно скажет: "Он высокомерен! Он не уважает других".

    Второй ответ: я не считаю себя величайшим, демонстрируя скромность. Это вполне возможно.

    И, наконец, третий: я тот, кто я есть, и я горжусь тем, чего достиг. При этом я уважаю другие эпохи и все мнения и оставляю споры о величайшем игроке остальным. Именно это и есть мой ответ», — приводит слова Джоковича L'Equipe.

    В настоящий момент 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» является первой ракеткой мира.

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