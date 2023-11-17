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    Руне назвал фаворита Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Хольгер Руне Янник Синнер Новак Джокович  Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP
    Датчанин Хольгер Руне после поражения от итальянца Янника Синнера рассказал, кого считает фаворитом Итогового турнира ATP.

    Хольгер Руне
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    Хольгер Руне

    Руне не смог выйти в плей-офф ATP Finals. Помимо Синнера, в полуфинале сыграет Новак Джокович, занявший второе место в группе.

    «Желаю другим игрокам удачи на Итоговом турнире. Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей.

    Есть Новак, который по-прежнему является фаворитом. Синнер, Медведев и еще один игрок из другой группы тоже будут иметь хорошие шансы на успех. Будет действительно интересно.

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    Для меня сезон завершен. Больше не нужно ни о чем беспокоиться», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.

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