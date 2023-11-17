Руне назвал фаворита Итогового турнира ATP

Датчанинпосле поражения от итальянцарассказал, кого считает фаворитом Итогового турнира ATP.

Руне не смог выйти в плей-офф ATP Finals. Помимо Синнера, в полуфинале сыграет Новак Джокович, занявший второе место в группе.

«Желаю другим игрокам удачи на Итоговом турнире. Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей.

Есть Новак, который по-прежнему является фаворитом. Синнер, Медведев и еще один игрок из другой группы тоже будут иметь хорошие шансы на успех. Будет действительно интересно.

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Для меня сезон завершен. Больше не нужно ни о чем беспокоиться», — приводит слова Руне пресс-служба ATP.