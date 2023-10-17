Циципас: Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо

Стефанос Циципас Фото: globallookpress.com
«Людям, которые утверждают, что я больше не сосредоточен на теннисе, могу сказать, что я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Я не хочу никому ничего доказывать, кроме самого себя. Главное — доказать себе, что я способен вернуть свой уровень. Я в это верю», — заявил Циципас Ubitennis.
Ранее Циципас закончил сотрудничество с Марком Филиппуссисом и вновь пригласил в команду своего отца Апостолоса Циципаса.
25-летний Циципас сейчас является седьмой ракеткой мира.