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    Циципас: Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался по поводу критики в свой адрес, отметив, что он очень упорно работает на тренировках.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Людям, которые утверждают, что я больше не сосредоточен на теннисе, могу сказать, что я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Я не хочу никому ничего доказывать, кроме самого себя. Главное — доказать себе, что я способен вернуть свой уровень. Я в это верю», — заявил Циципас Ubitennis.

    Ранее Циципас закончил сотрудничество с Марком Филиппуссисом и вновь пригласил в команду своего отца Апостолоса Циципаса.

    25-летний Циципас сейчас является седьмой ракеткой мира.

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