Циципас: Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо

Греческий теннисиствысказался по поводу критики в свой адрес, отметив, что он очень упорно работает на тренировках.

«Людям, которые утверждают, что я больше не сосредоточен на теннисе, могу сказать, что я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Я не хочу никому ничего доказывать, кроме самого себя. Главное — доказать себе, что я способен вернуть свой уровень. Я в это верю», — заявил Циципас Ubitennis.

Ранее Циципас закончил сотрудничество с Марком Филиппуссисом и вновь пригласил в команду своего отца Апостолоса Циципаса.

25-летний Циципас сейчас является седьмой ракеткой мира.