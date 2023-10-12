Алькарас по-прежнему хочет закончить сезон в статусе первой ракетки мира

Вторая ракетка мира, испанецотметил, что нацелен завершить нынешний сезон в статусе первой ракеткой мира.

Ранее Алькарас уступил болгарину Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Понимаю, что моя цель — завершить сезон первой ракеткой мира — усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Просто постараюсь выиграть следующие турниры», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Сейчас в рейтинге ATP лидирует серб Новак Джокович.