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    Алькарас по-прежнему хочет закончить сезон в статусе первой ракетки мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас отметил, что нацелен завершить нынешний сезон в статусе первой ракеткой мира.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Ранее Алькарас уступил болгарину Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

    «Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Понимаю, что моя цель — завершить сезон первой ракеткой мира — усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Просто постараюсь выиграть следующие турниры», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

    Сейчас в рейтинге ATP лидирует серб Новак Джокович.

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