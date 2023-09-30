Потапова проиграла Грачевой в Пекине

Россиянкане смогла выйти во второй круг престижного турнира в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

В стартовом матче Потапова уступила француженке Варваре Грачевой — 2:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

Анастасия выполнила 1 подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Варвара взяла на приеме 7 геймов.

Следующей соперницей Грачевой станет победительница матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ига Свентек (Польша).

Напомним, Грачева, ранее представлявшая Россию, в начале лета этого года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Францию.