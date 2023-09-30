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    Потапова проиграла Грачевой в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис Анастасия Потапова Варвара Грачева WTA
    Россиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг престижного турнира в Пекине (Китай), призовой фонд которого составляет 8,1 миллиона долларов.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    В стартовом матче Потапова уступила француженке Варваре Грачевой — 2:6, 6:3, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут.

    Анастасия выполнила 1 подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Варвара взяла на приеме 7 геймов.

    Следующей соперницей Грачевой станет победительница матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ига Свентек (Польша).

    Напомним, Грачева, ранее представлявшая Россию, в начале лета этого года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Францию.

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