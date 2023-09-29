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    Касаткина взяла лишь один гейм в матче с Пегулой

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина Джессика Пегула WTA
    Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет 780 тысяч долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В матче 1/4 финала Касаткина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы со счетом 1:6, 0:6.

    Теннисистки провели на корте ровно час.

    Дарья за это время не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. Джессика взяла на приеме 6 геймов.

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    • Следующей соперницей Пегулы станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) — Мария Саккари (Греция).

    В первом полуфинале встретятся россиянки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

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