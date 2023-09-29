Мирра Андреева: Я буду делать все возможное только для того, чтобы создать отличную карьеру

Российская теннисисткавысказалась о сравнениях с

«Я бы хотела спросить у Шараповой, что она чувствовала, когда выиграла свой первый "Большой шлем" в 17 лет. Потом я бы хотела узнать другие вещи, но в первую очередь — что она чувствовала после победы на Уимблдоне в 2004 году.

Возможно, люди скажут, что я иду по ее пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я буду делать все возможное только для того, чтобы создать отличную карьеру», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter.