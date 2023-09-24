Сафиуллин на отказе соперника вышел в полуфинал турнира в Чэнду

Российский теннисистпробился в полуфинал турнира в Чэнду (Китай).

В матче 1/4 финала россиянин встречался с австралийцем Джорданом Томпсон. Противник Сафиуллина снялся после первого сета, который завершился со счетом 7:6 в пользу российского спортсмена.

По ходу поединка Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с победителем встречи Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).