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    Сафиуллин на отказе соперника вышел в полуфинал турнира в Чэнду

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в полуфинал турнира в Чэнду (Китай).

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В матче 1/4 финала россиянин встречался с австралийцем Джорданом Томпсон. Противник Сафиуллина снялся после первого сета, который завершился со счетом 7:6 в пользу российского спортсмена.

    По ходу поединка Сафиуллин два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

    В следующем круге Сафиуллин сыграет с победителем встречи Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

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