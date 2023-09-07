Соболенко: Стать первой ракеткой очень важно, но в Нью-Йорке у меня еще дела

Белорусская теннисисткавысказалась о том, что по итогам US Open станет первой ракеткой.

Напомним, что 25-летняя спортсменка сменит на первой строчке Игу Свентек из Польше. Арина вышла в полуфинал US Open, ее конкурентка завершила борьбу в четвертом круге.

«Я точно показала отличный теннис с Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале. Стану первой ракеткой? Это очень важно для меня и для моей семьи. Но в Нью-Йорке у меня еще есть дела. Про первую строчку я буду думать после», — заявила Соболенко после четвертьфинала.

В полуфинале турнира Арине будет противостоять американка Мэдисон Киз.