ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцАртете пора перестать копировать Гвардиолу. Трансфер Хаверца может разрушить чемпионские амбиции «Арсенала»
  • 13:42
    • Варан пропустит матч «МЮ» против «Арсенала»
  • 13:11
    • Источник: Салах может покинуть «Ливерпуль» на этой неделе
  • 12:46
    • Российские игроки «Тобола» получили разрешение на въезд в Чехию
  • 11:43
    • Агент Миранчука анонсировал возможный уход россиянина из «Аталанты»
  • 11:12
    • «Аякс» объявил о переходе нападающего сборной Грузии
    Все новости спорта

    Свитолина: Я немного беспокоилась о своем здоровье

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе в матче первого раунда US Open 2023 с немкой Анной-Леной Фридзам.

    Элина Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина

    «Две недели назад победа в первом круге была бы обычным явлением. Но поскольку я не играла в Цинциннати, и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, победа в первом круге и форма, которую я смогла показать, — это признак хорошего дня. Я немного беспокоилась о своём здоровье. Лучшие игроки здесь, каждый хочет тебя обыграть и показать свой лучший теннис. Любая победа на турнире „Большого шлема“ — это отличный знак», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

    Во 2-м круге Элина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • У Карацева тоже будут проблемы в игре против Карбальеса-Баэны?
  • Карацев — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Сочи»?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Челси — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.88
  • Прогноз на матч Партизан — Норшелланн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Твенте — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры