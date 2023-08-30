Соболенко в двух сетах обыграла Заневскую на старте Открытого чемпионата США

Белорусская теннисисткавышла во второй круг Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда она одержала уверенную победу над представительницей Бельгии Мариной Заневской со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 19 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Заневская выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.