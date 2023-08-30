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    Соболенко в двух сетах обыграла Заневскую на старте Открытого чемпионата США

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В матче первого раунда она одержала уверенную победу над представительницей Бельгии Мариной Заневской со счетом 6:3, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 19 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Заневская выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

    Во втором круге Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.

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