ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
    Все новости спорта

    Карацев и Саффиуллин вышли во второй круг US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Аслан Карацев Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Аслан Карацев с победы стартовал на US Open.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В матче первого круга он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

    Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Карацев выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

    Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.

    Также дальше прошел и российский теннисист Роман Сафиуллин, который в первом круге US Open обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

    Встреча продолжалась 1 час 21. На счету 26-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

    Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры