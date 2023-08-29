Карацев и Саффиуллин вышли во второй круг US Open

Российский теннисистс победы стартовал на US Open.

В матче первого круга он обыграл представителя Чехии Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. За это время Карацев выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Карацев встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.

Также дальше прошел и российский теннисист Роман Сафиуллин, который в первом круге US Open обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 21. На счету 26-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.