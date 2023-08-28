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    Джокович: «Большой шлем» — самая серьезная цель

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович высказался о том, чего ждет от US Open 2023. По словам теннисиста, он хочет войти в историю.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Большой шлем» — самая серьезная цель, которую я ставлю в своей карьере на данный момент. Я всегда говорю, что стремлюсь достичь пика и показывать свои лучшие результаты на турнирах «Большого шлема». Не знаю, сколько ещеу меня будет таких турниров. В данный момент у меня в голове нет какой-либо цели. Конечно, я понимаю, что все по-другому, когда тебе 36, поэтому мне нужно быть более благодарным и относиться к каждому мэйджору как к последнему с точки зрения преданности делу и результатов. Я рассматриваю каждый турнир «Большого шлема», на котором играю сейчас, как прекрасную возможность войти в историю. Конечно, это очень важный аспект«, — сказал Джокович на пресс-конференции.

    Открытый чемпионат США состоится с 28 августа по 10 сентября. На старте соревнований Новак встретится с Александром Мюллером из Франции.

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