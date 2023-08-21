Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати

Сербский теннисистстал победителем «Мастерса» в Цинциннати (США).

В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.