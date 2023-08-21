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    Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

    Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут. За это время Джокович выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Карлос Алькарас исполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

    Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.

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