Свентек: Мой топливный бак почти пуст

Польская теннисисткапрокомментировала поражение в матче 1/2 финала турнира в Цинциннати (США) с американкой

«Я бы сказала, что мой топливный бак почти пуст. Честно говоря, я не собираюсь сильно жалеть о поражении, потому что я рада наступлению выходных. Коко отлично играла, её первая подача была лучше, чем в большинстве наших личных встреч. Она была быстрее. Коко больше двигалась, хоть и рисковала, поддерживая такой высокий темп. Технически я всё сделала правильно. Коко действительно была хороша, это был непростой матч», — приводит слова Свентек Ubitennis.

В финале турнира Гауфф сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.