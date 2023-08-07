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    Циципас: Моя цель — превзойти лучший результат Паулы Бадосы

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Теннисист из Греции Стефанос Циципас рассказал о своей цели.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Моя цель — превзойти лучший результат Паулы Бадосы. Она была второй ракеткой мира, я хочу добиться еще большего. Хороший момент в наших отношениях заключается в том, что между нами здоровая конкуренция, поэтому я надеюсь, что смогу сравняться с ней или стать даже лучше.

    Прямо сейчас у меня есть все, чтобы двигаться в этом направлении. Но мне предстоит проделать еще очень долгий путь, чтобы добраться до такой точки», — цитирует Циципаса Tennis World.

    Напомним, ранее Циципас и Бадоса подтвердили, что находятся в отношениях.

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