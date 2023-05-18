Рыбакина на отказе Свентек вышла в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

Казахстанская теннисисткавышла в полуфинал турнира в Риме. На стадии четвертьфинала она встретилась с представительницей Польши

Рыбакина проиграла первый сет (2:6) и взяла второй на тай-брейке (7:6). Третья партия завершилась досрочно (2:2): Свентек снялась с матча по причине травмы. Ранее по ходу поединка полька взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Свентек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Рыбакиной 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Рыбакина сразится с Еленой Остапенко из Латвии.