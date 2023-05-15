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    Медведев: Сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Бернабе Сапата Миральес
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Бернабе Сапатой-Миральесом и выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов — и первый сет был завершён. Для меня это самое важное в грунте. Здесь вы не можете сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше.

    Это моя третья в сезоне победа на грунте после проигранного сета, так что я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я определённо демонстрирую свой лучший теннис на грунте. Я никогда не играл так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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