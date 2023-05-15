Медведев: Сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте

Российский теннисистпрокомментировал победу нади выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов — и первый сет был завершён. Для меня это самое важное в грунте. Здесь вы не можете сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше.

Это моя третья в сезоне победа на грунте после проигранного сета, так что я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я определённо демонстрирую свой лучший теннис на грунте. Я никогда не играл так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.