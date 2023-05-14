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    Медведев: Мне нравится наблюдать за Джоковичем на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Новак Джокович 
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре серба Новака Джоковича.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте, потому что в каком-то смысле его игра не на 100% подходит для этого покрытия.

    И у него отличные результаты на грунте: пять титулов здесь и два на "Ролан Гаррос", несмотря на то, что из-за Надаля он завоевал меньше, чем мог бы. Меня впечатляет то, как он адаптируется», — цитирует Медведева Eurosport.

    Напомним, что матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с участием россиянина Даниила Медведева был перенесен. Он должен был встретиться с финном Эмилем Руусувуори вечером 13 мая. Но в итоге встречу перенесли на 14 мая.

    Джокович одержал победу в матче второго круга турнира в Риме с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. В третьем круге турнира он встретится с болгарином Григором Димитровым.

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