Медведев: Мне нравится наблюдать за Джоковичем на грунте

Российский теннисиствысказался об игре серба

«Мне нравится наблюдать за Новаком на грунте, потому что в каком-то смысле его игра не на 100% подходит для этого покрытия.

И у него отличные результаты на грунте: пять титулов здесь и два на "Ролан Гаррос", несмотря на то, что из-за Надаля он завоевал меньше, чем мог бы. Меня впечатляет то, как он адаптируется», — цитирует Медведева Eurosport.

Напомним, что матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с участием россиянина Даниила Медведева был перенесен. Он должен был встретиться с финном Эмилем Руусувуори вечером 13 мая. Но в итоге встречу перенесли на 14 мая.

Джокович одержал победу в матче второго круга турнира в Риме с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. В третьем круге турнира он встретится с болгарином Григором Димитровым.