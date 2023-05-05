Соболенко: Я очень хочу отомстить Свентек

Белорусская теннисисткадала свой комментарий относительно предстоящего финала турнира в Мадриде (Испания) противиз Польши.

«Честно говоря, я лучше встречусь с Игой в финале, чем в каком-нибудь четвертьфинале. То, что мы обе так стабильны — отличная новость. Надеюсь, у нас будут и другие финалы. Это всегда большие битвы, с ней всегда тяжело, но я готова. Поначалу у меня вообще не шли матчи с ней, но я исправила ситуацию благодаря своей подаче и поняла, что способна одерживать победы в матчах с ней. Кроме того, сейчас изменился мой характер — я даже научилась получать удовольствие от этих битв.

Было бы здорово обыграть Игу на грунте. Но я не хочу торопить события, мне просто нужно дождаться своего шанса и ухватиться за него. В Штутгарте я немного сходила с ума из-за слишком низкой скорости ударов и из-за укороченных, слишком торопилась. Я пыталась выйти из игры победительницей, но потерпела неудачу. В следующий раз я буду более хладнокровна.

Я очень хочу отомстить и думаю, что это заставит меня играть с большей страстью», — приводит слова Соболенко WTA.