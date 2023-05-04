Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистысыграют в финале парного разряда на турнире в Мадриде.

В полуфинале россияне обыграли голландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора. Счет в матче составил 6:4, 6:4 в пользу российской пары.

Игра продлилась 1 час 13 минут. Рублев и Хачанов два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Аревало и Роже два эйса, ни одной двойной ошибки и три упущенных брейк-пойнта.

В финале Рублев и Хачанов сыграет с парой Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (7).