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    Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сыграют в финале парного разряда на турнире в Мадриде.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В полуфинале россияне обыграли голландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора. Счет в матче составил 6:4, 6:4 в пользу российской пары.

    Игра продлилась 1 час 13 минут. Рублев и Хачанов два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Аревало и Роже два эйса, ни одной двойной ошибки и три упущенных брейк-пойнта.

    В финале Рублев и Хачанов сыграет с парой Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (7).

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