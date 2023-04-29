Сафиуллин обыграл Пола и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисистобыграл американцаво втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут и завершили ее со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

112-я ракетка мира Сафиуллин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету 17-й ракетки мира Пола четыре эйса, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге 25-летний россиянин сыграет с победителем матча Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания).