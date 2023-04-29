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    Сафиуллин обыграл Пола и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин Томми Пол
    Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут и завершили ее со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

    112-я ракетка мира Сафиуллин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету 17-й ракетки мира Пола четыре эйса, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

    В третьем круге 25-летний россиянин сыграет с победителем матча Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

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