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    Музетти — о победе над Джоковичем: Я изо всех сил стараюсь не заплакать

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Лоренцо Музетти
    Итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался относительно победы над Новаком Джоковичем на турнире в Монте-Карло.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    «Я изо всех сил стараюсь не заплакать. Это очень эмоциональная победа, потому что это был долгий матч. Трехчасовой матч и прерванный из-за дождя. Условия были не из легких, потому что было немного ветрено и холодно. Я очень горжусь собой. Я стараюсь не плакать, но это было моей мечтой.

    Я не мог найти правильный баланс на подаче. Розыгрыши в конце были очень напряженными и очень длинными, и это была тяжелая битва. Победа над Новаком — это нечто выдающееся для меня. Я просто собираюсь насладиться этой победой хотя бы полчаса, а потом отдохну, восстановлюсь и буду готов к следующей битве», — приводит слова Музетти ATP.

    В следующем матче Музетти сыграет со своим соотечественником Янником Синнером.

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