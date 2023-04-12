Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Немецпробился в третий круг турнира серии «Мастерса» в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 5,7 миллиона евро.

В матче второго раунда Зверев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

За это время бывшая вторая ракетка мира выполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Еще в одном матче Ян-Леннард Штруфф выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 6:2. В третьем раунде немец встретится либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.