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    Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис Александр Зверев Роберто Баутиста-Агут ATP
    Немец Александр Зверев пробился в третий круг турнира серии «Мастерса» в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 5,7 миллиона евро.

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    В матче второго раунда Зверев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом со счетом 6:4, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

    За это время бывшая вторая ракетка мира выполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Зверева станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

    Еще в одном матче Ян-Леннард Штруфф выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 6:2. В третьем раунде немец встретится либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

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