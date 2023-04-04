Надаль, Алькарас и Оже-Альяссим снялись с турнира в Монте-Карло

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
Испанец Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети сообщил, что не примет участие в соревновании из-за того, что еще не полностью готов.
Еще один представитель Испании Карлос Алькарас также проинформировал, что не сможет выступать на турнире из-за травмы. У него посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике.
Помимо этого, не сыграет на турнире и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Причина — травма левого колена.
Также престижный грунтовый турнир пропустит еще один испанец — Пабло Карреньо Буста.
Соревнования серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло с 9 по 16 апреля.