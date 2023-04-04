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    Надаль, Алькарас и Оже-Альяссим снялись с турнира в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Пабло Карреньо-Буста Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас
    Сразу несколько топ-теннисистов снялись с предстоящего турнира в Монте-Карло.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Испанец Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети сообщил, что не примет участие в соревновании из-за того, что еще не полностью готов.

    Еще один представитель Испании Карлос Алькарас также проинформировал, что не сможет выступать на турнире из-за травмы. У него посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике.

    Помимо этого, не сыграет на турнире и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Причина — травма левого колена.

    Также престижный грунтовый турнир пропустит еще один испанец — Пабло Карреньо Буста.

    Соревнования серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло с 9 по 16 апреля.

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