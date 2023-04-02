Чесноков считает, что у Медведева больше шансов на победу, чем у Синнера

«Медведев показал себя с очень хорошей стороны в игре с Хачановым. Мне кажется, он вошёл в игру после этого матча. В финале у Дани больше шансов на победу. Но Синнер мне очень нравится. Последние две недели Янник играет очень здорово.
Медведев не будет допускать большого количества ошибок. Он прошёл хорошую психологическую подготовку и беготню против Хачанова, который его давил. У него была хорошая закалка перед этим финалом», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
Эксперты Livesport подготовили свой прогноз на данное противостояние.