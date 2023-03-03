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    Рублев — о победе над Зверевым: Думал, что будет третий сет

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублёв подвел итог матча против немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Встреча продолжалась 2 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу 25-летнего россиянина.

    «Я думал, что это будет третий сет. Я морально готовился к третьему сету, но каким-то образом сохранил сет-пойнт. У меня было несколько матчболов, но Зверев играл хорошо.

    В итоге при счёте 9:9 я хорошо отыграл розыгрыш, а затем сказал себе: "Хорошо, давай попробуем сделать это здесь и сейчас. Я выиграл сумасшедший розыгрыш, и мне повезло. Это был суперинтенсивный тай-брейк", — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

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    • В финале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

    Рублев — действующий чемпион турнира в Дубае.

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