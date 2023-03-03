Рублев — о победе над Зверевым: Думал, что будет третий сет

Российский теннисистподвел итог матча против немцав полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 2 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу 25-летнего россиянина.

«Я думал, что это будет третий сет. Я морально готовился к третьему сету, но каким-то образом сохранил сет-пойнт. У меня было несколько матчболов, но Зверев играл хорошо.

В итоге при счёте 9:9 я хорошо отыграл розыгрыш, а затем сказал себе: "Хорошо, давай попробуем сделать это здесь и сейчас. Я выиграл сумасшедший розыгрыш, и мне повезло. Это был суперинтенсивный тай-брейк", — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Рублев — действующий чемпион турнира в Дубае.