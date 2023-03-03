Медведев: Сегодня мне удалось сыграть на более высоком уровне, чем Джокович

Российский теннисистотреагировал на победу надв полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой 27-летнего Медведева со счетом 6:4, 6:4.

«Когда ты играешь против Новака, ты просто должен работать изо всех сил. Отчасти надеюсь каждый раз, что Джокович не покажет свой лучший теннис, потому что, когда Новак на пике, у него становится 22 титула на турнирах "Большого шлема". Так что даже если ты играешь великолепно, непросто победить Джоковича.

Сегодня мне удалось сыграть на более высоком уровне, чем Новак. Во втором сете не было ни одного брейк-пойнта на моей подаче, но было несколько геймов, когда счёт был 30:30. Рад, что удалось сохранить самообладание, и я счастлив попасть в финал», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9).