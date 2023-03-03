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    Медведев: Сегодня мне удалось сыграть на более высоком уровне, чем Джокович

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу над Новаком Джоковичем в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой 27-летнего Медведева со счетом 6:4, 6:4.

    «Когда ты играешь против Новака, ты просто должен работать изо всех сил. Отчасти надеюсь каждый раз, что Джокович не покажет свой лучший теннис, потому что, когда Новак на пике, у него становится 22 титула на турнирах "Большого шлема". Так что даже если ты играешь великолепно, непросто победить Джоковича.

    Сегодня мне удалось сыграть на более высоком уровне, чем Новак. Во втором сете не было ни одного брейк-пойнта на моей подаче, но было несколько геймов, когда счёт был 30:30. Рад, что удалось сохранить самообладание, и я счастлив попасть в финал», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

  • Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым
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    • В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9).

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