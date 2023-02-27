Рублев: Я смог переломить ход матча и закончить его в хорошем ключе

Российский теннисистдал свой комментарий относительно победы над сербомв матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ).

«Это было безумие, в моей голове были самые разные безумные мысли... Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда трудные битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень тяжелый матч, и когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо.

Каким-то образом я успокоил себя и сказал: "Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень", и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и закончить его в хорошем ключе», — приводит слова Рублева сайт ATP.

В следующем круге турнира в Дубае Рублеву предстоит сразиться с представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной.