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    Рублев: Я смог переломить ход матча и закончить его в хорошем ключе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Филип Краинович Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев дал свой комментарий относительно победы над сербом Филипом Краиновичем в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Это было безумие, в моей голове были самые разные безумные мысли... Филип — один из моих хороших друзей, и у нас всегда трудные битвы. Сегодня я выходил на корт, понимая, что будет очень тяжелый матч, и когда он начал так, как начал, я не знал, что делать, потому что он играл очень хорошо.

  • Рублев обыграл Краиновича на старте турнира в Дубае
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    • Каким-то образом я успокоил себя и сказал: "Хорошо, начну сначала и повышу свой уровень", и я начал играть намного, намного лучше. Я смог переломить ход матча и закончить его в хорошем ключе», — приводит слова Рублева сайт ATP.

    В следующем круге турнира в Дубае Рублеву предстоит сразиться с представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной.

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