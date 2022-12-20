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    Павлюченкова и Тим проиграли парный матч на выставочном турнире в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Анастасия Павлюченкова Доминик Тим Григор Димитров
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и австриец Доминик Тим проиграли парный матч на командном выставочном турнире «Мировая теннисная лига» в Дубае (ОАЭ).

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Российско-австрийский дуэт за 1 час 33 минуты уступил испанке Пауле Бадосе и болгарину Григору Димитрову 7:5, 3:6, 4:10.

    Павлюченкова и Тим выступают за команду «Хоукс», в состав которой вошли также немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана.

    Бадоса и Димитров играют за команду «Фалконс», куда также вошли серб Новак Джокович и белоруская Арина Соболенко.

    31-летняя Павлюченкова в мае объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы, это ее первый матч с тех пор. На турнире в Дубае она заменила заболевшую эстонку Анетт Контавей.

    Ранее россиянка сообщила, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет с 16 по 29 января.

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