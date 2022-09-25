Александрова обыграла Остапенко в финале турнира в Сеуле

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
В финале Александрова одержала победу над Аленой Остапенко из Латвии со счетом 7:6 (7:4), 6:0.
В первом сете российская теннисистка дважды уступала с брейком, но в итоге отыгралась и забрала партию. Во втором сете она не отдала сопернице ни одного очка на первой подаче.
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
За это время Екатерина выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.
Александрова взяла второй титул в сезоне. В июне она выиграла турнир в Хертогенбоше.
Напомним, ранее в воскресенье Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Токио.