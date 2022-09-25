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    Александрова обыграла Остапенко в финале турнира в Сеуле

    Теннис Прогнозы на теннис Екатерина Александрова Елена Остапенко WTA
    Россиянка Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В финале Александрова одержала победу над Аленой Остапенко из Латвии со счетом 7:6 (7:4), 6:0.

    В первом сете российская теннисистка дважды уступала с брейком, но в итоге отыгралась и забрала партию. Во втором сете она не отдала сопернице ни одного очка на первой подаче.

    Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

    За это время Екатерина выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

    Александрова взяла второй титул в сезоне. В июне она выиграла турнир в Хертогенбоше.

    Напомним, ранее в воскресенье Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Токио.

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