Александрова обыграла Остапенко в финале турнира в Сеуле

Россиянкавыиграла турнир в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

В финале Александрова одержала победу над Аленой Остапенко из Латвии со счетом 7:6 (7:4), 6:0.

В первом сете российская теннисистка дважды уступала с брейком, но в итоге отыгралась и забрала партию. Во втором сете она не отдала сопернице ни одного очка на первой подаче.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

За это время Екатерина выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

Александрова взяла второй титул в сезоне. В июне она выиграла турнир в Хертогенбоше.

Напомним, ранее в воскресенье Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Токио.