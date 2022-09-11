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    Крейчикова и Синякова выиграли парный турнир US Open, собрав карьерный Золотой шлем

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA
    Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

    Барбора Крейчикова и Катержина Синякова
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    Барбора Крейчикова и Катержина Синякова

    В финале парного турнира US Open представительницы Чехии за 2 часа 11 минут обыграли американок Кэти Макналли и Тейлор Таунсенд в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

    Крейчикова и Синякова один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти возможных.

    На счету Макнелли и Таунсенд два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

    Для Крейчиковой и Синяковой эта победа на турнирах серии Большого шлема стала 6-й в карьере.

    Ранее они дважды выигрывали «Ролан Гаррос» и Уимблдон, также одержав победу на Australian Open.

    Таким образом, чешки оформили карьерный Золотой шлем, выиграв все турниры как минимум по разу, а также Олимпийские игры (2020).

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