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    Касаткина: На данный момент я гражданка России и горжусь тем, что русская. А там как будет

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина WTA
    Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что в будущем может сменить гражданство.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Раньше — может быть. А сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь.

    Гражданство какой страны хотела бы? Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным!

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    • Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет.

    Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет №1. И я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

    Ранее Касаткина посоветовала молодым российским теннисистам менять спортивное гражданство.

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