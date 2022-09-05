Касаткина: На данный момент я гражданка России и горжусь тем, что русская. А там как будет

Российская теннисисткапризналась, что в будущем может сменить гражданство.

«Раньше — может быть. А сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь.

Гражданство какой страны хотела бы? Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным!

Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет.

Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет №1. И я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.

Ранее Касаткина посоветовала молодым российским теннисистам менять спортивное гражданство.