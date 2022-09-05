Касаткина: На данный момент я гражданка России и горжусь тем, что русская. А там как будет

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
«Раньше — может быть. А сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь.
Гражданство какой страны хотела бы? Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным!
Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет.
Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет №1. И я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак.
Ранее Касаткина посоветовала молодым российским теннисистам менять спортивное гражданство.