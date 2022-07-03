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    Бузкова выбила Гарсию в 1/8 финала «Уимблдона»

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA Каролин Гарсия
    Чешская теннисистка Мари Бузкова пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

    Мари Бузкова
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    Мари Бузкова

    В матче четвёртого круга 66-я ракетка мира за 1 час 24 минуты обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (55-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:2.

    За два сета 23-летняя Бузкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.

    На счету Гарсии две подачи навылет, две ошибки на подаче и один брейк при трёх брейк-пойнтах.

    В четвертьфинале Уимблдона-2022 Мари Бузкова встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Онс Жабер (Тунис).

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