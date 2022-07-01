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    Алькара сыграет с Синнером за выход в четвертьфинал Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP
    Испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира.

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    В матче третьего раунда испанский теннисист за 1 час 38 минут разгромил 32-ю ракетку турнира немца Оскара Отте со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

    Пятый сеяный Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 20 брейк-пойнтов.

    Отте подал пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

    За выход в четвертьфинал Алькарас сыграет с десятой ракеткой Уимблдона итальянцем Янником Синнером, который в третьем круге одолел американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.

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