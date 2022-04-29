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    Российским теннисистам разрешили сыграть на «Ролан Гаррос»-2022

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    Российские теннисисты смогут сыграть на Открытом чемпионате Франции-2022. Об этом сообщил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    По словам Мореттона, россияне, а также белорусские теннисисты, будут допущены к участию в турнире только в нейтральном статусе.

    «Наша позиция не изменилась. Мы продолжаем соблюдать декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших ее стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета — ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ей следуем», — приводит слова Мореттона L'Equipe.

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    Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

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