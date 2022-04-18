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    Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира в Белграде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку грунтового турнира в Белграде (Сербия).

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В финале квалификации он обыграл словака Норберта Гомбоша. Матч закончился со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.

    Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. 151-я ракетка мира Сафиуллин выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Его соперник, занимающий 107-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал один брейк-пойнт из двух.

    Напомним, помимо Сафиуллина, в основной сетке турнира в Белграде сыграют ещё три российских теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

    ATP. Белград, Сербия. Квалификация, финал

    Роман Сафиуллин (Россия) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.

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