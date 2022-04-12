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    Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера

    Теннис Прогнозы на теннис Шамиль Тарпищев ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал предположение о причинах неудачных выступлений Аслана Карацева, потерпевшего 8 поражений в последних 10 матчах.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В первом круге «Мастерса» в Монте-Карло Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.

    «Я сожалею, что Карацев разошёлся с Яцыком — это немаловажный факт.

    У них был отличный контакт, Яцык имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом.

    Не любой тренер подходит теннисисту, потому что у каждого тренера свой стиль работы. В данном случае то, что произошло, — это потеря для Аслана», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

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