Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера

Президент Федерации тенниса России (ФТР)высказал предположение о причинах неудачных выступлений, потерпевшего 8 поражений в последних 10 матчах.

В первом круге «Мастерса» в Монте-Карло Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.

«Я сожалею, что Карацев разошёлся с Яцыком — это немаловажный факт.

У них был отличный контакт, Яцык имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом.

Не любой тренер подходит теннисисту, потому что у каждого тренера свой стиль работы. В данном случае то, что произошло, — это потеря для Аслана», — сказал Тарпищев «Чемпионату».