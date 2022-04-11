Кудерметова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA

Россиянка Вероника Кудерметова с 22-го места опустилась на 29-е. Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-го на 15-е место.
В топ-10 произошло два изменения — белоруска Арина Соболенко потеснила с четвертой строчки рейтинга гречанку Марию Саккари, а Онс Жабер из Туниса опередила испанку Гарбинье Мугурусу и поднялась на девятую позицию. Лидирует полька Ига Свентек.
Рейтинг WTA (11 апреля)
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 6711 очков.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975.
3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885.
4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.
5 (4). Мария Саккари (Греция) — 4705.
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.
9 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3095.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070…
15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
29 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675…
31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532.