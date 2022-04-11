ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Локомотив»Не помог и Изидор. Дублеры Карпина разгромили «Локомотив»
  • 23:57
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте»
  • 21:34
    • «Ростов» в большинстве разгромил «Локомотив»
  • 00:13
    • «Милан» разошелся миром с «Торино»
  • 20:26
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победителя не выявили
  • 18:27
    • «Спартак» крупно обыграл «Арсенал», Николсон забил два мяча
    Все новости спорта

    Кудерметова опустилась на семь позиций в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Наоми Осака Каролина Плишкова Маргарита Гаспарян Элина Свитолина Саманта Стосур Гарбин Мугуруса Симона Халеп Петра Квитова Дарья Касаткина Вера Звонарева
    Официальный сайт WTA представил обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 11 апреля.

    Вероника Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова

    Россиянка Вероника Кудерметова с 22-го места опустилась на 29-е. Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова, которая опустилась с 14-го на 15-е место.

    В топ-10 произошло два изменения — белоруска Арина Соболенко потеснила с четвертой строчки рейтинга гречанку Марию Саккари, а Онс Жабер из Туниса опередила испанку Гарбинье Мугурусу и поднялась на девятую позицию. Лидирует полька Ига Свентек.

    Рейтинг WTA (11 апреля)

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 6711 очков.
    2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4975.
    3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4885.
    4 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711.
    5 (4). Мария Саккари (Греция) — 4705.
    6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511.
    7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252.
    8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151.
    9 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3095.
    10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070…
    15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
    26 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
    29 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675…
    31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» добьет «Трактор» на своем льду?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Болонья» и «Сампдория» будут забивать?
  • «Болонья» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Летучие мыши» добудут викторию?
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Дельен
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хачанов — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры