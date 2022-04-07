Серена Уильямс может сыграть на Уимблдоне

Американская теннисистка и многократная победительница турниров серии Большого шлемадопустила, что может сыграть на Уимблдоне.

Об этом прославленная 40-летняя спортсменка заявила в соцсетях в разговоре с игроком НФЛ Аароном Роджерсом.

«Мы поговорили о моем возвращении, и он (Роджерс) настраивал меня на Уимблдон. Жду не дождусь!», — сказала Серена. Роджерс добавил: «Она возвращается».

Уимблдонский турнир в текущем сезоне пройдет с 27 июня по 10 июля. Уильямс за свою карьеру выигрывала британский Шлем 7 раз.

Серена не выступает с прошлого «Уимблдона», где снялась из-за травмы по ходу первого круга.