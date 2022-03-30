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    Доминик Тим сдал положительный тест на коронавирус

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Доминик Тим
    Австрийский теннисист Доминик Тим заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест после вылета из турнира в Марбелье.

    Доминик Тим
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    Доминик Тим

    В 1/16 финала турнира Тим проиграл аргентинцу Педро Качину со счетом 3:6, 4:6. Это был его первый матч за 9 месяцев. Ранее он восстанавливался после травмы.

    «Похоже, в последнее время срок годности хороших новостей для меня недолог. Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо, провел ночь в таком состоянии. Утром после появления легких симптомов я сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

    Теперь я должен ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее благодарю вас за поддержку», — рассказал Тим в своем Twitter.

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