Томми Робредо объявил о завершении карьеры

Томми Робредо Фото: globallookpress.com
По словам 39-летнего Робредо, турнир категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 18 по 24 апреля, станет для него последним в карьере. Томми выдали уайлд-кард на турнир.
Томми Робредо никогда не проходил дальше четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». Он пять раз добивался этого достижения на «Ролан Гаррос» и по одному разу на Australian Open и US Open. Высшее достижение Робредо на Уимблдоне — выход в четвёртый круг.
В 2004 году Робредо выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Испании.