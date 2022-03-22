ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 18:27
    • Источник: УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных
  • 16:11
    • Гендиректор ЦСКА сообщил, что договорился с Акинфеевым о продлении контракта
  • 15:05
    • Йоханнеса Клебо не допустили к чемпионату Норвегии по лыжным гонкам
    Все новости спорта

    Тарпищев: Сетка турнира в Майами позволяет Медведеву вернуть первую строчку

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Шамиль Тарпищев Даниил Медведев Андрей Рублёв Энди Мюррей Ник Кирьос
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил жеребьевку предстоящего турнира в Майами (США).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Сетка нормальная для Медведева. Она позволяет вернуть первую строчку. До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает.

    Потенциальная игра с Мюрреем во втором круге? Если Даня покажет свой нормальный теннис, то легко его пройдет.

    Рублеву главное восстановиться в эмоциональном плане после неплохих двух недель. Кирьос во втором раунде — это непредсказуемый вариант.

    Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей сможет справиться», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

    Даниил Медведев начнет участие в турнире в Майами со второго круга, он сыграет против победителя матча между Энди Мюрреем и Федерико Дельбонисом.

    21 марта Медведев опустился на второе место в рейтинге ATP. На счету россиянина 8445 очков, у лидера рейтинга Новака Джоковича 8465 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА вырвется вперед в серии со «Спартаком»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кирьос — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кресси — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры