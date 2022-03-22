Тарпищев: Сетка турнира в Майами позволяет Медведеву вернуть первую строчку

Президент Федерации тенниса Россииоценил жеребьевку предстоящего турнира в Майами (США).

«Сетка нормальная для Медведева. Она позволяет вернуть первую строчку. До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает.

Потенциальная игра с Мюрреем во втором круге? Если Даня покажет свой нормальный теннис, то легко его пройдет.

Рублеву главное восстановиться в эмоциональном плане после неплохих двух недель. Кирьос во втором раунде — это непредсказуемый вариант.

Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей сможет справиться», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Даниил Медведев начнет участие в турнире в Майами со второго круга, он сыграет против победителя матча между Энди Мюрреем и Федерико Дельбонисом.

21 марта Медведев опустился на второе место в рейтинге ATP. На счету россиянина 8445 очков, у лидера рейтинга Новака Джоковича 8465 очков.