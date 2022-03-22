Калинская, Потапова и Звонарева пробились в финал квалификации турнира в Майами

Российская теннисисткав полуфинале квалификации турнира в Майами обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Россиянка сделала один эйс и не совершила двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

В финале квалификации Калинская встретится с победительницей матча Каролин Долхайд (США) — Даяна Ястремская (Украина).

Также Анастасия Потапова в полуфинале квалификации турнира в Майами обыграла японку Маи Хонтаму со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В финале квалификации Потапова встретится с победительницей матча Мария Боузкова (Чехия).

Еще одна российская теннисистка Вера Звонарева в полуфинале квалификации турнира в Майами обыграла шведку Мирьям Бьорклунд со счетом 1:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В финале квалификации Звонарева встретится с украинкой Лесей Цуренко.

А вот российская теннисистка Анастасия Гасанова в полуфинале квалификации турнира в Майами уступила Марии Боузковой из Чехии со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Россиянка не сделала ни одного эйса и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 9 брейк-пойнтов из 16.