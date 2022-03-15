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    Тарпищев: Проигрыш Медведева ничего не означает, это рабочие моменты

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Гаэль Монфис ATP Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Даниила Медведева с турнира АТР в Индиан-Уэллсе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче третьего круга турнира россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

    «Проигрыш ничего не означает, это рабочие моменты, только на этих соревнованиях мы не концентрируемся, ничего страшного не произошло.

    Он потихоньку набирает, вчера неплохо играл, там ошибки были мелкие, тактические.

    Ощущений пока нет, просто был проведен большой объем работы, он мяча не чувствует, поэтому проиграл, но мог и выиграть, там не сложилось, во втором сете два-три очка.

    Невозможно подряд выиграть 30-36 недель, надо выигрывать то, что надо, а рейтинг — не показатель общей тенденции», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    По итогам турнира россиянин лишится первой позиции в мировом рейтинге.

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